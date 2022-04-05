Milli sporcu Gedik, hem müsabakalara hazırlanıyor hem de sporcu yetiştiriyor

Antalya’da düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası’nda ikinci olan Karabüklü antrenör ve milli sporcu Hüseyin Gedik, hem müsabakalara hazırlanıyor hem de geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Milli sporcu Hüseyin Gedik, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Finalde ikincilik elde eden Gedik, daha sonra Sakarya’da katıldığı Budokaido Türkiye Şampiyonluğu organizasyonunda şampiyon olmayı başardı. İkinci kademe Kick Boks Antrenörlüğü de yapan Gedik, bir yandan 5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarını yoğun tempoda gerçekleştirirken bir yandan da yeni sporcular yetiştiriyor.

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