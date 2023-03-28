Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Karabük'te iş bulmayı vadettiği kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin iş bulma vaadiyle parasını aldığı vatandaşları dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, kimliğini belirlediği zanlı N.E'yi (46), Yenice ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Resmi kaydı bulunmadığı halde kendisini şehit yakını olarak tanıttığı belirlenen şüphelinin, üst düzey siyasetçi, bürokrat ve devlet yöneticileriyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığı, bu kişilerle yakın olduğu izlenimi vererek, iş bulma vaadiyle vatandaşlardan para aldığı tespit edildi.

Zanlının adresinde yapılan aramada, çok sayıda mağdura ait diploma, kimlik ve öz geçmiş belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini açıkladı
GÜNDEM Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini açıkladı
Kayseri'de sağanak etkili oldu
GÜNDEM Kayseri'de sağanak etkili oldu
Denizli'de 93 sikke ele geçirildi
GÜNDEM Denizli'de 93 sikke ele geçirildi
Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
GÜNDEM Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Son dakika haberi: Tekirdağ'daki 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi!
GÜNDEM 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi!
Son dakika haberi: Kredi kartı dolandırıcılarına 'Gün Batımı' operasyonu!
GÜNDEM Kredi kartı dolandırıcılarına 'Gün Batımı' ...
Tegabün Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tegabün Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Tegabün Suresi
Tarık Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tarık Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Tarık Suresi
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM kılavuzu 2023: 31.600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı belli oldu
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı!
Çay tüketiminde dünyada birinciyiz
GÜNDEM Çay tüketiminde dünyada birinciyiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.