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        Haberler Gündem Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:01 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:01
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        Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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        A.T. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Üçevler köyü yakınlarında, namaz çıkışı evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e (74) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Ekren'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.T, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobille yaklaşık 100 metre sürüklendiği öğrenilen Ekren'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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