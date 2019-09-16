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Karabük'te takla atan otomobil ağaçlara takıldı

İHA

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, ağaçlara takılarak durabildi. Trafik ekiplerinin alkolmetre ile yaptığı ölçümde, otomobil sürücüsünün 141 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Karabük'te trafik kazası

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Safranbolu-Karabük yolu üzerinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden B.D. isimli sürücü idaresindek otomobil yoldan çıkarak takla attı. İHA'nın haberine göre; ağaçlara çarparak yan şekilde duran otomobilden sürücü B.D. ve beraberindeki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D. yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisini sıkıştırdığı ve bunun ardından yoldan çıkarak takla attıklarını iddia etti.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkolmetre ile yaptığı ölçüm sonrasında sürücü B.D.'nin 141 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

 

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