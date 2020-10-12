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Dalgıçlara eşlik eden yunus sürüsü heyecan yarattı

İzmir'in Karaburun ilçesinde kıyıya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta dalış yapan dalgıçlara yunuslar eşlik etti... O anlar kameraya yansıdı

Karaburun'da dalgıçlara yunus sürüsü eşlik etti
AA

İzmir'in Karaburun ilçesinde dalgıçlar, yunus sürüsüyle karşılaştı.

Aslan Kayası mevkisi açıklarında kıyıya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta dalış yapan dalgıçlar, yunusları görünce büyük heyecan yaşadı.

Yunuslar, dalgıçların zaman zaman bir metre yakınına kadar geldi.

Dalgıçlar, yunusların su altındaki dansını kamerayla kaydetti.

Karaburun Dalış Merkezi'nin sahibi Hamdullah Aras, yaptığı açıklamada, yunuslarla karşılaştıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Eylül ve ekim aylarında bölgede yunus sürüleri gözlendiğini aktaran Aras, "Bugün gerçekleştirdiğimiz dalışın sonuna doğru yunusların sesini duymaya başladık. Yarım saat sonra da kendilerini gördük. Muhteşem bir görüntüydü. Çok heyecanlandık. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca yunuslarla yüzdük" dedi.

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