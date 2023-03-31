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Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış

Yaklaşık 6 yıl önce karaciğer nakli olan eski milli atlet Teoman Erdoğan (57) önemli bir misyonla döndüğü pistlerde yarışmadan yarışmaya koşuyor. Balkan Atletizm Şampiyonası'nın yorgunluğunu atmadan 15-23 Nisan’da yapılacak Dünya Transplant Oyunları'na gitmeye hazırlanan Erdoğan, “Organ bağışının hayat kurtardığının canlı kanıtıyım. Hem donörüme minnet borcumu ödeme hem de organ bağışına dikkat çekip farkındalık oluşturma çabasındayım” dedi

Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
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İHA

Bodrum’da yaşayan Teoman Erdoğan’ın yaşamı, 2013’ün ekim ayında turist rehberliği yaparken sağlığının bozulmasıyla alt üst oldu. Şiddetli mide ağrısıyla gittikleri hastanede “Primier bilier siroz” tanısı koyulan Erdoğan, karaciğerinin iflas ettiğini öğrendi.

İlaç tedavisi görmeye başlayan Erdoğan'ın durumu, karaciğer nakli için canlı donör bulma arayışındayken kötüleşti. O dönemde İstanbul’da tedavi gören Erdoğan’ın şansı, kadavra listesine yazıldığı İzmir Kent Hastanesinden gelen telefonla döndü. Yapılan kadavra bağışın kendisine uygun olduğu söylenen Erdoğan, soluğu İzmir’de aldı. Nakil 26 Ekim 2017’de gerçekleştirildi. Nakilden sonra hızla toparlanan Erdoğan normal yaşamına döndü, ardından da ara verdiği spora yeniden başladı.

"ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARDIĞININ CANLI KANITIYIM"

Her şey bitiyor derken gelen müjdeyle hayatının değiştiğini ve kendisine bir yaşam hediye edildiğini belirten Erdoğan, “Organ bağışının hayat kurtardığının canlı kanıtıyım” diyerek şöyle konuştu: “Eski bir milli sporcu olarak sporla geniş kitlelere ulaşarak dikkat çekebileceğimi düşündüm. Bana hediye edilen hayatın nasıl sürdüğünü, organ bağışçıma ve ailesine olan minnettarlığımı gösterme, ülkemizde çok az olan kadavradan organ bağışı konusunda farkındalık oluşturma amacıyla yeniden spora başladım. Organ bağışlarının önemini anlatmayı, organ bekleyen hastaların umutlarını artırmayı, ülkemizin organ naklindeki başarılarını göstermeyi istiyorum. Nitekim nakil olduktan 4 ay sonra yavaş yavaş egzersiz yapmaya başladım. O zamanki hedefim 2019 yılında İngiltere’de yapılan Dünya Transplant Oyunları'na katılmaktı. Benim için harika bir deneyim oldu. 61 ülkeden gelen farklı spor dallarında mücadele eden 8-80 yaş aralığındaki nakilli bireylerin dünyaya organ bağışı farkındalığı mesajını vermek için çaba gösterdiklerine şahit oldum. Bu ilk yarışımda uzun atlama, basketbol ve gülle atma müsabakasında ülkemizi temsil ettim. Oyunlara Türkiye’den katılım çok azdı. Avrupa Organ Nakilliler ve Diyaliz Sporcuları Federasyonuna üye olmadığımızı fark ettim. Gerekli şartlar sağlanarak geçen yıl üyeliğimiz gerçekleşti."

"ONUN SAYESİNDE YAŞIYORUM"

Türkiye'de spor yapan organ nakilli bireyleri bir çatı altında toplayabilecek bir federasyon ve bir dernek olmadığını belirten Erdoğan, "Nitekim 2022 Ağustos’ta İngiltere’deki şampiyonada ülkemizi bir tek ben temsil ettim. Ben ve donörüm, uzun atlamada 3.'lük ve gülle atmada 2.'lik kazandık. Donörüm diyorum, çünkü onun sayesinde yaşıyorum, yarışıyorum. 18-19 Mart tarihinde Balkan Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda normal sporcularla yarıştım. 15-23 Nisan’da Avustralya’da yapılacak Dünya Transplant Oyunları'na hazırlık için yarışmaya katıldım. Bu oyunların misyonu çok önemli. Bir ülkede transplant oyunları düzenlendiğinde özellikle basın, sosyal medyada büyük ses getirdiği ve istatistiklere göre bir yıl sonra o ülkede kadavradan bağışları yüzde 18/35 oranında artırdığı belirlenmiş. Bu oyunlar ülkemizde de farkındalık oluşturmak, organ bağışı konusunda bilinci artırmak, organ naklinde geldiğimiz başarılı noktayı dünyaya göstermek açısından çok önemli. Ancak yarışmalara katılabilmek için devletin önderlik edip tüm paydaşların destek vermesi gerekiyor. Her kesimden bu çabalara destek verilmesini istiyor, bekliyorum" sözlerine yer verdi.

Öte yandan Prof. Dr. Murat Kılıç da Erdoğan’ın organ naklinin hayat kurtarıcı olduğunu kanıtlayan en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek “Üstlendiği misyon da hastalara umut verici” dedi.

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