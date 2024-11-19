Karadağ Türkiye maçı canlı izle! TV8 canlı yayın ekranı ile milli maç canlı izle şifresiz
Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında bu akşam Karadağ deplasmanına konuk olacak. Karadağ Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 22.45'te başlayacak karşılaşma TV8 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. İşte TV8 canlı yayın linki ile milli maç canlı izle şifresiz ve kesintisiz…
UEFA Uluslar B Ligi’nde yer alan A Milli Futbol Takımı’nın gruptaki 6. ve son maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, bu akşam saat 22.45’te Karadağ karşısında sahaya çıkıyor. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, zorlu deplasmanda kazanması halinde 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Karadağ Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karadağ Türkiye maçı, 19 Kasım 2024 Salı günü oynanacak ve maç saat 22.45’te başlayacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
KARADAĞ: Nikic, Gasevic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Jankovic, Bakic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic.
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Eren, Orkun, İsmail, Arda Güler, Yunus, Kerem, Barış Alper.
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Karadağ Türkiye maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
TV8 YAYIN AKIŞI | 19 KASIM SALI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
TV8 FREKANS BİLGİSİ
Uydu
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
KABLO TV
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
DIGITURK
Kanal 28
D-SMART
Kanal 28