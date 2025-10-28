Karadağ'dan Türkiye'ye vize uygulaması: Vize uygulaması kalıcı mı geçici mi?
Karadağ, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya aldı. Karar, başkent Podgorica'da birkaç Türk vatandaşının karıştığı ve bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından alındı. Olayın ardından Türk vatandaşlarına ait bazı işletmelere saldırılar düzenlendi ve 45 Türk ile Azerbaycan vatandaşının yasal ikamet belgeleri sorgulanarak gözaltına alındığı bildirildi. İşte, Karadağ ve Türkiye arasındaki vize uygulaması hakkında son durum
Karadağ hükümeti, başkent Podgorica’da Türk vatandaşlarının da karıştığı bıçaklı kavga olayının ardından Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Olayda bir kişinin yaralanması üzerine ülkede Türk vatandaşlarına yönelik protestolar ve bazı işletmelere saldırılar yaşandı. Karar, iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunması konusunda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Peki, Karadağ'ın vize uygulaması ne kadar sürecek?
KARADAĞ'DAN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE UYGULAMASI!
Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmasının ardından hükümet buna ilişkin kararı resmen kabul etti.
KARADAĞ NEDEN TÜRKİYE'YE VİZE UYGULAMAYA KARAR VERDİ?
Karadağ hükümeti, hafta sonu birkaç Türk vatandaşı tarafından Karadağ vatandaşı bir kişinin bıçaklanmasının ardından Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı.
TÜRKİYE'NİN VİZESİ KALICI OLARAK MI İPTAL EDİLDİ?
BIÇAKLI KAVGANIN ARDINDAN GERİLİM ARTTI
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da 25 Ekim akşamı Türk vatandaşlarının da karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşanmıştı.
Yerel basında çıkan haberlerde Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırı düzenlendiği yazılmıştı.
Polis, bıçaklama olayına karıştığından şüphelenilen iki kişinin (bir Türk vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşı) yanı sıra yasal ikamet belgelerine sahip olmadıklarından şüphelenilen 45 Türk ve Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını söyledi.
BAKAN FİDAN KARADAĞLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü.
Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi dile getirdi. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.