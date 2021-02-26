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Kırmızı alarm veren Karadeniz´de 19 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 'çok yüksek riskli' kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum'da toplam 15 ilçedeki 12 mahalle ile 7 köy karantinaya alındı. Jandarma, polis ve filyasyon ekipleri giriş çıkışların kapatıldığı karantinadaki yerleşim yerlerinde sıkı denetimlerde bulunuyor

Karadeniz'de 19 yerleşim yeri karantinada! - Haberler
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi´nden çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun'da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde özellikle cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

HER 4 VAKADAN 1'İ KARADENİZ'DE

Sağlık Bakanı Koca´nın, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz" açıklamasıyla gözler, normalleşme takvimine çevrilirken, Bakanlığın kriterlerine göre; 'çok yüksek riskli' kategorisinde olan Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize´nin, normalleşme adımına en uzak iller arasında yer aldığı değerlendiriliyor. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46´sına sahip olan Karadeniz Bölgesi, vaka sayıları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor. Elde edilen verilere göre ayrıca Türkiye'deki yüzde 24,1 oranındaki her 4 vakadan 1'inin Karadeniz Bölgesi'nde saptandığı sonucu da ortaya çıkıyor.

KARADENİZ'DE 12 MAHALLE VE 7 KÖY KARANTİNADA

Son verilere göre `çok yüksek riskli´ kategorisinde yer alan Karadeniz´de, artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırılırken, vaka artışı yaşanan yerleşim yerleri ise karantinaya alınıyor. Son günlerde en çok vakanın görüldüğü 5 ilin de yer aldığı Karadeniz Bölgesi´nde; Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum´da, aralarında köy ve mahallelerin yer aldığı toplam 19 yerleşim yerinde karantina başlatıldı. Trabzon´da 9 ilçeye bağlı 9 mahallede, Samsun´un Ayvacık ilçesine bağlı Söğütpınar ve Şenpınar mahallelerinde, Ordu´nun Altınordu ilçesi Aydınlık Mahallesi´nde, Rize´nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalarda, Gümüşhane´nin Köse ilçesi Yuvacık ve Kayadibi köylerinde, Çorum´un Osmancık ilçesine bağlı Aşağı Zeytinli köyü ile Sinop´un Boyabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyünde karantina tedbirleri uygulanıyor.

Öte yandan karantina uygulanan köylerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilirken, jandarma, polis ve filyasyon ekipleri de giriş çıkışların kapatıldığı karantinadaki yerleşim yerlerinde sıkı denetimlerde bulunuyor.

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