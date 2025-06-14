Karadeniz'den iç kesimlere yayılan Asya kaplan sivrisineğinde virüse rastlanmadı

Yıldırım, merkezde özellikle kan emen başta sivrisinekler ve keneler olmak üzere çeşitli eklem bacaklılar üzerine araştırmalar yaptıklarını, çözüm odaklı çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Avrupa ve Türkiye'de 2010'da görülmeye başlanan istilacı Asya kaplan sivrisineğinin birçok hastalık taşıma potansiyeline sahip olduğuna değinen Yıldırım, 2023'te Erciyes Üniversitesinin de dahil olduğu, ABD, Gürcistan ve Ukrayna'dan üniversiteler, halk sağlığı enstitüleri ve araştırma merkezlerinin yer aldığı ekiple proje yürüttüklerini anımsattı.

Yıldırım, Asya kaplan sivrisineğini araştırdıkları proje kapsamında Edirne'den Ardahan'a kadar Karadeniz'e kıyısı olan tüm illerde detaylı örneklemlerde bulunduklarını ve popülasyon dinamiklerini araştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu: "2023-2024 yıllarında mayıs ve eylül ayları arasında örneklemler yaptık. Örneklemler yaparken Asya kaplan sivrisineğinin bu bölgeyi domine ettiğini gördük. Sonraki süreçlerde diğer bilim insanlarının da özellikle Antalya'dan, İzmir'den bilimsel raporları var. Baktığımızda Kars, Bursa gibi yerlerde de bu sivrisineğin yerleşim göstermeye başladığını gördük. Bu türün çok güçlü bir yapısı var, çevresel etmenlerden çok etkilenmiyor. Diğer birçok sivrisinek türü biraz konak seçiciliği gösterirken, bu tür çok farklı konaklardan eş zamanlı kan emebiliyor. Herhangi bir virüsü bir yerlerden alıp insanlara getirme potansiyeli olabilen bir sivrisinek, vektör yetkinliği çok yüksek."