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Karadeniz'den Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi

Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na yılın ocak-eylül döneminde yapılan yaş meyve sebze ihracatında, 14 milyon 946 bin dolarlık payı ile şeftali ilk sırada yer aldı.

Karadeniz'den Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden yılın 9 ayında Rusya'ya 101 bin 883 tonluk yaş meyve sebze ihraç edildiğini söyledi.

Bölgenin söz konusu ihracattan da 83 milyon 889 bin 335 dolarlık kazanç elde ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, yapılan ihracatta ürün olarak şeftalinin ilk sırada yer aldığını kaydetti.

- Şeftali ihracatı geçen yıla göre yüzde 8 arttı

Kalyoncu, Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde Rusya'ya yapılan şeftali ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını vurgulayarak, bu ihracattan da 14 milyon 946 bin 182 dolarlık gelir elde edildiğini ifade etti.

Bölgeden yaş meyve sebze ürünü olarak 29 kalemden ihracat yapıldığını dile getiren Kalyoncu, yaş meyve sebze dış satımında şeftaliyi, domates, üzüm, mandarin ve limonun takip ettiğini belirtti.

- Domates ihracatı da yüzde 312 arttı

Kalyoncu, Karadeniz'den Rusya'ya bu dönem 15 bin 814 ton domates ihraç edildiğini işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bölge olarak domates dış satımından da 14 milyon 331 bin 185 dolar gelir elde ettik. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 bin 263 tonluk domates ihracatından 3 milyon 479 bin 200 dolarlık kazanç elde etmiştik. Böylece, bölgemizden Rusya'ya yapılan domates ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 271, değerde de yüzde 312 arttı."

- Soğan ve kavun da bu dönem ihraç edildi

Domates ihracatını, 13 milyon 939 bin 190 dolarla üzüm, 10 milyon 287 bin 22 dolarla mandarin ve 6 milyon 489 bin 517 dolarla da limonun takip ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminde ihracatı yapılmayan soğan ve kavunun da bu dönem ihraç edildiğini kaydetti.

Kalyoncu, yaş meyve sebze ürünleri ihracatının her dönem lider pazarının Rusya olduğunu belirtti.

Gelecek aylarda turunçgil ürünleri ihracatından da ümitli olduklarını kaydeden Kalyoncu, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu aylarda turunçgil ürünlerine talep olumsuz etkilendi. Ancak önümüzdeki aylarda kış mevsimi başlaması ve havalarında soğumasıyla turunçgil tüketimi artacak ve bu da ihracata olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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