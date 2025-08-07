Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Karagöl nerede? Karagöl hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Karagöl nerede? Karagöl hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Türkiye'de Karagöl ismiyle anılan birden fazla doğa harikası bulunuyor. Ancak en bilinen Karagöl'lerden biri, Artvin'in Şavşat ilçesinde yer alıyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bulunan bu göl, yemyeşil ormanlarla çevrili huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor. Karagöl, sadece Artvin'de değil, Ankara ve İzmir gibi farklı şehirlerde de aynı isimle karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle "Karagöl nerede?" sorusunun yanıtı, hangi Karagöl'den bahsedildiğine göre değişiyor. Karagöl'ün hangi şehirde ve bölgede yer aldığı, doğa tutkunları ve gezginler için önemli bir araştırma konusu haline gelmiş durumda. Karagöl konumu, ziyaretçilerin rota planlamalarında da belirleyici oluyor. İşte, Karagöl konumu ve gezilecek yerler hakkında merak edilenler…

        Giriş: 07.08.2025 - 10:20 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:20
        Karagöl nerede?
        Türkiye’nin dört bir yanında aynı isimle anılan doğal güzellikler arasında öne çıkan Karagöl, özellikle Artvin’in Şavşat ilçesindeki versiyonuyla doğa tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Sessizliği, yemyeşil ormanları ve yüksek rakımıyla öne çıkan bu göl, yaz aylarında serinlik arayan gezginlerin kaçış rotalarından biri haline gelmiş durumda. “Karagöl nerede?” sorusu ise bu doğa harikasını keşfetmek isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Karagöl’ün hangi şehirde, hangi ilde ve hangi bölgede yer aldığı; ulaşım planı yapacak olanlar için önem taşıyor. Artvin dışında, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de Karagöl adıyla anılan farklı göller bulunduğu için doğru lokasyonu bilmek gerekiyor. Hem kampçılar hem de günübirlik ziyaretçiler için büyük cazibe taşıyan bu alanlar, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Eğer siz de Karagöl’ün tam konumunu ve doğal dokusunu yakından tanımak istiyorsanız, haberimizin devamında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. İşte, Karagöl konumu ve gezilecek yerlere ilişkin detaylar…

        KARAGÖL HANGİ ŞEHİRDE YER ALIYOR?

        Türkiye’nin doğa turizmi açısından öne çıkan bölgelerinden biri olan Artvin, Karagöl’e ev sahipliği yapıyor. Artvin’in Şavşat ilçesi sınırları içinde kalan Karagöl, özellikle yaz aylarında doğa yürüyüşü yapmak, kamp kurmak ya da sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin tercih ettiği lokasyonlardan biri. Göle ulaşmak için Artvin şehir merkezinden Şavşat yönüne doğru yaklaşık 90 kilometrelik bir yolculuk gerekiyor. Karadeniz’in tipik orman dokusuna sahip olan bu bölge, doğal güzellikleriyle fotoğrafçılar ve doğa sseverler tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

        KARAGÖL HANGİ İLDE BULUNUYOR?

        “Karagöl hangi ilde?” sorusunun cevabı da Artvin olarak öne çıkıyor. Artvin, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alıyor ve Karadeniz Bölgesi’ne bağlı bir il. Karagöl, Artvin il sınırları içerisinde konumlanmış olan önemli doğal miraslardan biri olarak biliniyor. Bu göl, özellikle yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal park alanı olarak koruma altına alınan Karagöl çevresi, ziyaretçilere kamp alanları, yürüyüş yolları ve piknik yerleri gibi çeşitli olanaklar sunuyor.

        KARAGÖL HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

        Karagöl, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alıyor. Karadeniz’in tipik iklim özelliklerini taşıyan bu bölge, bol yağışlı ve yeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Gölün çevresinde sık ormanlar, yüksek dağlar ve geniş yaylalar yer alıyor. Karagöl’ün bu bölgedeki konumu, özellikle yaz sıcağından kaçmak isteyenler için ideal bir serin kaçış noktası oluşturuyor. Karadeniz Bölgesi’nin yaylaları ve doğal gölleri, yıl boyunca farklı şehirlerden gelen doğa severlerin rotasında yer alıyor.

        KARAGÖL KONUMU NEDİR?

        Karagöl, coğrafi olarak Artvin’in Şavşat ilçesinin yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Rakımı 1500 metrenin üzerindedir ve bu nedenle serin bir iklim hakimdir. Karagöl Tabiat Parkı olarak da anılan bu bölge, göl manzarası, çevresindeki sık ladin ormanları ve doğal yaşamıyla dikkat çekiyor. Doğal sit alanı ilan edilen Karagöl’ün tam konumu, Artvin’in doğusunda, Ardahan sınırına yakın bir noktada yer alıyor. Harita üzerinde konum belirlerken Şavşat Karagöl ya da Karagöl Tabiat Parkı olarak aratıldığında detaylı ulaşım bilgilerine kolaylıkla erişilebiliyor.

        TÜRKİYE’DE KAÇ TANE KARAGÖL VAR?

        Karagöl ismi Türkiye’de yalnızca bir göle ait değil; farklı şehirlerde aynı adla anılan birkaç doğal göl bulunuyor. Bunlardan en bilinenleri Artvin’deki Şavşat Karagöl ve Borçka Karagöl’dür. Her ikisi de Artvin il sınırlarında yer alsa da, farklı ilçelerde ve ekosistemlerde yer alıyor. Bunun dışında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Karagöl, İç Anadolu Bölgesi’ndeki doğa kaçamakları arasında sayılıyor. İzmir’in Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan Karagöl ise Ege Bölgesi’nin saklı güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gümüşhane sınırlarında da Karagöl adını taşıyan bir buzul gölü yer alıyor. Ayrıca Denizli’de Honaz Dağı’nda ve Ordu’nun Mesudiye ilçesinde de Karagöl isimli doğal alanlar bulunuyor. Yani Türkiye’de Karagöl ismini taşıyan en az 6 farklı göl yer alıyor ve her biri farklı doğal güzellikler sunuyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce hedeflediğiniz Karagöl’ün hangi şehirde ve bölgede bulunduğuna dikkat etmeniz öneriliyor.

        GEZİLECEK YERLER

        Karagöl sadece bir göl değil, aynı zamanda ziyaretçilerine geniş bir ekosistem ve eşsiz bir atmosfer sunan bir doğa alanı. Göle gelen ziyaretçiler çevredeki yürüyüş rotalarında doğa yürüyüşü yapabilir, kamp kurabilir, kuş gözlemciliği ya da fotoğrafçılık gibi etkinliklere katılabilir. Karagöl’ün her mevsim farklı bir güzelliğe bürünmesi, burayı yılın her döneminde cazip kılıyor. Bu nedenle Karagöl, Türkiye’nin doğa turizminde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
