Karagümrük çetesine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da liderliğini ‘Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin’in yaptığı Karagümrük çetesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan baskınlarda, aralarında cezaevinde bulunan çete liderinin oğlu ile kardeşlerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.