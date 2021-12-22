Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım 31'de Pesic ile öne geçti. Sarı-lacivertliler ise 40'ta Mesut Özil ile cevap verdi.

Fatih Karagümrük'te Burak Bekiroğlu 37, Caner Erkin 38'de kırmızı kart gördü ve takımlarını 9 kişi bıraktı.

Maçın geri kalanında ise öne çıkan isim Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano oldu.

Opta verilerine göre maçta 13 kurtarış yapan Viviano, bu sezon bir Süper Lig maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu.