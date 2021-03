Ünlü model ve oyuncu Karahan Çantay'ın vefat haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay ve Sibel Can arasında geçenler merak ediliyor. Karahan Çantay Sibel Can olayı nedir? Sibel Can - Hakan Ural ayrılığının sebebi Karahan Çantay mı?

KARAHAN ÇANTAY SİBEL CAN OLAYI NEDİR?

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Her şey dönemin başarılı isimlerinden Sibel Can'ın ilk erkek güzelini klibinde oynatmak istemesiyle başladı. Karahan Çantay'ın Sibel Can ile ilk tanışması yarışmanın final gecesinde olmuştu. Çantay'ın tacını Sibel Can giydirdi ve Çantay acını giydiren Sibel Can’ın daha sonra bir klibinde oynadı, televizyon dizisi çekti.

Sibel Can ve Karahan Çantay'ın klip ve film çekimlerindeki yakınlaşması aralarında aşk dedikodusu çıkmasına neden oldu. Hatta eski bir manken Sibel Can ve Karahan Çantay'ın seks kaseti olduğunu iddia etmişti. Bu iddia üzerine Sibel Can Hakan Ural çifti bir basın açıklaması düzenleyip iddiaları reddetmişti. Sibel Can Hakan Ural çifti bu olayların ardından ayrılınca Karahan Çantay, Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösterildi.