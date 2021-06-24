Karaman, Anadolu'da Türkçenin Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından resmî dil ilan edildiği yerdir.

KARAMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Karaman İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Karaman'ın batı ve kuzeyi Konya, güneyi Mersin, güneybatısı ise Antalya illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 8.678 km2'dir. İlde km2'ye 29 kişi düşmektedir.

KARAMAN'A ULAŞIM

Karaman Otogarı, şehir merkezindedir ve yürüyerek ulaşmak mümkündür. Mersin, Antalya ve Konya gibi 3 büyük şehrin ortasında bulunması sebebiyle neredeyse tüm Anadolu’dan direkt seferler yapılmaktadır. Karaman’ın tüm ilçelerine de otogardan her saat başı giden bir otobüs bulmak mümkündür.

İstanbul’dan Karaman’a yapılacak olan otobüs seyahati 13 saat sürmektedir, Ankara ile Karaman arası seyahat süresi ise 6 saattir. İzmir’den Karaman’a otobüs ile gelmek isteyen yolcuları 10 saatlik bir yolculuk beklemektedir.

Karaman’a Tren ile Ulaşım

Karaman’ın kendine ait merkez tren garı bulunmaktadır. Toros Ekspresi, Posta Ekspresi ve Mavi Tren ile şehre raylar üzerinden ulaşmak mümkündür. Karaman’a İstanbul-Pendik üzerinden gidilebilmektedir. Ankara’dan yapılan yolculuklar 45 TL, Adana’dan Toros Ekspresi ile yolculuk yapılabilmektedir. Karaman’a en hızlı ve güvenli ulaşmanın yolu tren yolculuklarıdır.

KARAMAN İLÇELERİ

Karaman ili nüfusu: 254.919'dur. Bu nüfusun % 80,9'u şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 8.678 km2'dir. İlde km2'ye 29 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 49’dur.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,65 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 1,12)- Kazımkarabekir (-% 8,60)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 133 mahalle ve ayrıca 158 köy vardır.

Ayrancı

Başyayla

Ermenek

Kazımkarabekir

Merkez

Sarıveliler

KARAMAN PLAKASI: 70

KARAMAN'DA GİDİLECEK YERLER

Taşkale Tahıl Ambarları

Hatuniye Medresesi

Hürrem Dayı Evi

İmaret Camii

Aktekke Camii

Zeyve Pazarı

Karaman Kalesi

Manazan Mağarası

Karaman Müzesi

İncesu Mağarası

Çeşmeli Kilise

Tartan Konağı

Madenşehir Örenyeri

Fisandon Kilise Camii

Ermenek Turkuaz Barajı

Yeni Dünya Mağarası

KARAMAN YEMEKLERİ

Calla

Dolaman Yemeği

Çullama

Töğmeken

Bıldırcın Dolması

Fırın Kebap

Batırık

Zeyve Kebabı