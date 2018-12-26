Karaman'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Karamanlılar tarafından araştırılıyor. Karaman Valiliği kar tatilini açıkladı. Karaman'daki kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Karaman'da okullar kaç gün tatil edildi? Karaman'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

KARAMAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Karaman’da kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullara bugün geçerli olmak üzere 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 4 santimetreyi bulurken, yağan kar park alanlarını beyaza bürüdü. Karaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini bildirdi. Yetkililer kar yağışı nedeniyle şuana kadar herhangi bir köy yolunun kapalı olmadığını duyurdu.

KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Karaman Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Karaman'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KARAMAN HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 -3 -7 79 12 24 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 -3 -7 84 10 22 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 -4 -8 81 10 20 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 -5 -10 80 11 20 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 -6 -11 83 13 23 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 -5 -11 82 15 26 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 -3 -9 77 21 37 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 -3 -9 71 21 39 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 -4 -10 69 18 37 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 -5 -10 71 13 30 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 -6 -11 73 12 24

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