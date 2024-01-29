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        Haberler Gündem Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu - Güncel haberler

        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Karaman'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 18:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:57
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        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu
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        İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, silah ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda R.C. gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör, 2 av tüfeği dürbünü ve 245 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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