Karaman FK'dan Ronaldo şakası: Ailemize hoş geldin Cristiano!

2. Lig ekiplerinden Karaman FK, 1 Nisan nedeniyle Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını esprili bir paylaşımla duyurdu.

📢 Ailemize hoş geldin Cristiano!



📎Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!



🗣️İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O… pic.twitter.com/81fkkj8BLd — Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) March 31, 2025

Kulüpten Ronaldo ile ilgili yapılan paylaşım şöyle:

Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız! İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti.