Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman Bilim Şenlikleri başladı

        KARAMAN'da TÜBİTAK ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı tarafından düzenlenen Bilim Şenlikleri başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Bilim Şenlikleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN'da TÜBİTAK ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı tarafından düzenlenen Bilim Şenlikleri başladı.

        Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şenliği’nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılış törenine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertabak, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende öğrencilere seslenen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, şunları söyledi:

        ''Sizler, bizim geleceğimizsiniz, bugünümüz, yarınımızsınız. Şu ülke, şu devlet, şu millet, tarihte neler başardı, bundan sonra neler başarabilir, biz, sizlerin gözündeki o ışığa baktığımızda görüyoruz. Burada düzenlenen, hazırlanan şu etkinlik, aslında bir eğlence değil. Bu aslında ülkemizin, milletimizin, devletimizin dünya üzerinde bundan sonra alacağı rolü etkinleştirecek olan, o rolde gücünü kuvvetlendirecek olan sizlerin yarınlarının hazırlanması projesi. O bakımdan bunu gerçekten çok ciddiye almanızı istirham ediyorum.''

        Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertabak da şenlik kapsamında gençlere bilim ve teknoloji alanında 39 farklı atölye sunulacağını belirterek, “Proje, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destekleniyor ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde Saray SE-K-A-SAR Vakfımızın da sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor. Bu şenlik kapsamında gençlere bilim ve teknoloji alanında 39 farklı atölye sunulacak. Astronomiden, robotik kodlamaya, yapay zekadan, 3D yazıcı teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek. Bu atölyeler, gençlerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçlıyor.'' dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Karaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Karaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Karaman'da müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Karaman'da müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Karaman Valisi Çiçekli, huzurevini ziyaret etti
        Karaman Valisi Çiçekli, huzurevini ziyaret etti
        Müslüme'nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı
        Müslüme'nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı
        Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan öğretmen ve öğrencilerle bir araya gel...
        Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan öğretmen ve öğrencilerle bir araya gel...
        Karaman'da baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı
        Karaman'da baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı