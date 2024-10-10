Karaman Bilim Şenlikleri başladı
KARAMAN'da TÜBİTAK ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı tarafından düzenlenen Bilim Şenlikleri başladı.
KARAMAN'da TÜBİTAK ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı tarafından düzenlenen Bilim Şenlikleri başladı.
Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şenliği’nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılış törenine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertabak, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende öğrencilere seslenen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, şunları söyledi:
''Sizler, bizim geleceğimizsiniz, bugünümüz, yarınımızsınız. Şu ülke, şu devlet, şu millet, tarihte neler başardı, bundan sonra neler başarabilir, biz, sizlerin gözündeki o ışığa baktığımızda görüyoruz. Burada düzenlenen, hazırlanan şu etkinlik, aslında bir eğlence değil. Bu aslında ülkemizin, milletimizin, devletimizin dünya üzerinde bundan sonra alacağı rolü etkinleştirecek olan, o rolde gücünü kuvvetlendirecek olan sizlerin yarınlarının hazırlanması projesi. O bakımdan bunu gerçekten çok ciddiye almanızı istirham ediyorum.''
Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertabak da şenlik kapsamında gençlere bilim ve teknoloji alanında 39 farklı atölye sunulacağını belirterek, “Proje, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destekleniyor ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde Saray SE-K-A-SAR Vakfımızın da sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor. Bu şenlik kapsamında gençlere bilim ve teknoloji alanında 39 farklı atölye sunulacak. Astronomiden, robotik kodlamaya, yapay zekadan, 3D yazıcı teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek. Bu atölyeler, gençlerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçlıyor.'' dedi.
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