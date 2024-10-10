Karaman Bilim Şenlikleri başladı

KARAMAN'da TÜBİTAK ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı tarafından düzenlenen Bilim Şenlikleri başladı.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şenliği’nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılış törenine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertabak, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende öğrencilere seslenen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, şunları söyledi:

''Sizler, bizim geleceğimizsiniz, bugünümüz, yarınımızsınız. Şu ülke, şu devlet, şu millet, tarihte neler başardı, bundan sonra neler başarabilir, biz, sizlerin gözündeki o ışığa baktığımızda görüyoruz. Burada düzenlenen, hazırlanan şu etkinlik, aslında bir eğlence değil. Bu aslında ülkemizin, milletimizin, devletimizin dünya üzerinde bundan sonra alacağı rolü etkinleştirecek olan, o rolde gücünü kuvvetlendirecek olan sizlerin yarınlarının hazırlanması projesi. O bakımdan bunu gerçekten çok ciddiye almanızı istirham ediyorum.''