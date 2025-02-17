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        Cinayet öncesi taraflar arasındaki tartışma cep telefonu kamerasında

        KARAMAN'da Murat Naci Dalkıran'ın (24) sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı Abdullah Umutcan Demirci'yi (19) öldürüp, Salih A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:40
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        Cinayet öncesi taraflar arasındaki tartışma cep telefonu kamerasında
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        KARAMAN'da Murat Naci Dalkıran'ın (24) sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı Abdullah Umutcan Demirci'yi (19) öldürüp, Salih A.'yı yaraladığı olay öncesi tarafların bir araya gelip tartıştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Buluşmanın ardından kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'ı vurdu. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Demirci, kurtarılamadı.

        Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı.

        Cinayetten önce tarafların tartıştığı analara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Piri Reis Parkı yakınında Abdullah Umutcan Demirci ile buluşan Murat Naci Dalkıran’ın tartıştıkları görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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