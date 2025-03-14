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        Karaman'da eve molotofkokteyli atıldı; 4 ay önce de annesinin evini yakmışlar

        KARAMAN'da Murat Özkal'a ait evin camını kıran 2 şüpheli, içeriye molotofkokteyli attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:55
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        Karaman'da eve molotofkokteyli atıldı; 4 ay önce de annesinin evini yakmışlar
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        KARAMAN'da Murat Özkal’a ait evin camını kıran 2 şüpheli, içeriye molotofkokteyli attı. Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. 4 ay önce Murat Özkal'ın annesine ait evin de aynı şekilde yakıldığı ortaya çıktı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1445 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre Murat Özkal, ailesi ile davet üzerine bir yakınlarına iftara yemeğine gitti. Özkal ailesi evden çıktıktan kısa süre sonra bisiklet ile evin yanına gelen 2 kişi, salon kısmının camını kırıp, içeriye molotofkokteyli atıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiyenin erken müdahalesi sonucu yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Ev ve çevresinde inceleme yapan ekipler, molotofkokteylini atan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Ev sahibi Murat Özkal'ın eşi Saliha Özkal, “Bir akrabamızın evine iftar yemeğine gitmiştik. Oradayken komşum beni aradı ‘Evin yanıyor koş’ dedi. Bir bardak su içmeden buraya geri geldik. Salonun camını kırmışlar, içeriye molotofkokteyli atmışlar” dedi.

        ANNESİNE AİT EV DE AYNI ŞEKİLDE YAKILMIŞ

        Öte yandan 20 Kasım 2024 günü de Murat Özkal'ın annesine ait Bahçelievler Mahallesindeki evin de aynı şekilde yakıldığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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