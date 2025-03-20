Karaman'da eğitime 'kar' arası
KARAMAN'da yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
KARAMAN’da yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Karaman’da etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceğinin beklenmesi üzerine Karaman Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Öte yandın İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.