Karaman'da eğitime 'kar' arası

KARAMAN’da yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Karaman’da etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceğinin beklenmesi üzerine Karaman Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandın İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.