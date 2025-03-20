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        Konya ve Karaman'da eğitime kar engeli

        KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede, Karaman'da ise 3 ilçede eğitime1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:12 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:15
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        Konya ve Karaman'da eğitime kar engeli
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        KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede, Karaman'da ise 3 ilçede eğitime1 gün ara verildi.

        Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Konya ve Karaman'da da hayatı olumsuz etkiledi. Konya'da Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Bu ilçelerdeki hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

        KARAMAN'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Karaman'da ise Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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