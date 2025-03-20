Konya ve Karaman'da eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede, Karaman'da ise 3 ilçede eğitime1 gün ara verildi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Konya ve Karaman'da da hayatı olumsuz etkiledi. Konya'da Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Bu ilçelerdeki hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

KARAMAN'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karaman'da ise Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.