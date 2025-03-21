Leylekler, karlı arazide mola verdi

KARAMAN'da'baharın müjdeleyicisi' olarak bilinen leylekler, göç yolculuğunda karlı arazide mola verdi.

'Baharın müjdeleyicisi' olarak bilinen leylekler başta olmak üzere binlerce kuş türü, baharın gelmesi ile sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Göç eden leyleklerden bazıları, Karaman'ın Yollarbaşı köyündeki karlı arazide mola verdi. Leylekler bir süre dinlenip, beslendikten sonra göç yolculuğuna devam etti. Bu anlar, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.