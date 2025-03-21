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        Leylekler, karlı arazide mola verdi

        KARAMAN'da'baharın müjdeleyicisi' olarak bilinen leylekler, göç yolculuğunda karlı arazide mola verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:50
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        Leylekler, karlı arazide mola verdi
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        KARAMAN'da'baharın müjdeleyicisi' olarak bilinen leylekler, göç yolculuğunda karlı arazide mola verdi.

        'Baharın müjdeleyicisi' olarak bilinen leylekler başta olmak üzere binlerce kuş türü, baharın gelmesi ile sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Göç eden leyleklerden bazıları, Karaman'ın Yollarbaşı köyündeki karlı arazide mola verdi. Leylekler bir süre dinlenip, beslendikten sonra göç yolculuğuna devam etti. Bu anlar, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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