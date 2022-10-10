Kazımkarabekir Milli Eğitim Müdürü Eryiğit'in okul ziyaretleri

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KARAMAN (AA) - Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit Piri Reis İlkokulunu ziyaret etti.



İlk olarak 4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Eryiğit, öğrencilere taleplerini alarak bunları gerçekleştirmek için gayret sarf edeceklerini söyledi.

İlçede hayat boyu öğrenmeye büyük önem verdiklerini ifade eden Eryiğit, "Öğrenim hayatı yarıda kalmış velilerimizin açık öğretime yönlendirme, kursların açılması, veli ve öğrencilerin bu kurslara katılımı konularına önem veriyoruz. Siz kıymetli öğrencilerimizi ve ailelerini de bu faaliyetlerin içerisinde görmek istiyoruz." dedi.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle görüşen Eryiğit, Kazımkarabekir eğitim camiası olarak mutlu ve başarılı öğrenciler hedefine ulaşabilmek için hep birlikte çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Okulların açılmasıyla ilçe genelinde bir dizi yeni projeyi başlattıklarını dile getiren Eryiğit, şunları kaydetti:

"Sizlerin bu projeleri sahiplenmeniz, etkin şekilde katılım sağlamanız hepimizi mutlu etti. İnanıyorum ki hep birlikte daha güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Piri Reis ilkokulu idareci ve öğretmenleri bu projelerde bizleri mutlu eden katkılarda bulunuyorlar. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi eğitimde daha iyi noktalara getireceğimize inancım tamdır."



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