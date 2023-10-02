Karaman'da iş yerine silahlı saldırı Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki bir iş yerine plakası olmayan motosikletiyle gelen bir kişi silahla ateş ederek kaçtı.

Olayda dükkan içerisinde bulunan Mustafa Ş. omuzundan yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis iş yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

30 Eylül Cumartesi günü yine aynı iş yerinde gerçekleşen silahlı kavgada avukat H.S. ve A.B.C. silahla yaralanmıştı.