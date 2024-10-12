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        Karaman'da yakıt tankerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Karaman'da hafif ticari aracın yakıt tankerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:49
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        Karaman'da yakıt tankerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Karaman'da hafif ticari aracın yakıt tankerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Korkmaz (20) idaresindeki 70 AAK 265 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya kara yolunun 4. kilometresinde İ.P. yönetimindeki 31 APJ 131 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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