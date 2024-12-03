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        Karaman'da 78 yaşındaki hayırsevere altın madalya ve beratı verildi

        Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan hayırsever kadına altın madalya ve beratı teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:52
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        Karaman'da 78 yaşındaki hayırsevere altın madalya ve beratı verildi
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        Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan hayırsever kadına altın madalya ve beratı teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 78 yaşındaki Kadriye Demirci, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 2 gayrimenkul bağışladı.

        Gösterdiği yardımseverlikten dolayı Demirci'ye, vakıf tarafından altın madalya ve beratı gönderildi.

        Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca ve vakfın temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Demirci'ye madalya ve belgesini takdim etti.

        Karaca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Demirci'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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