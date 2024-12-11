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        Karaman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı

        Karaman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:41
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        Karaman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
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        Karaman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonundaki programda, bu anlamda ambulanslara ya da sağlık araçlarına ulaşım hakkının hızlıca verilmesi gerektiğini söyledi.

        Çoğunlukla trafiğin yoğun olduğu Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde çok karşılan bir problem olduğunu anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Karaman'da trafikte yol vermemeden kaynaklı hastane ya da acil sağlık merkezine ulaşma konusunda bir problem olduğunu zannetmiyorum. Ancak nadirde olsa benzer durumlar burada da yaşanabilir. Bu nedenle kurumlarımızla düzenleyeceğimiz etkinliklerle şoförlere bilgilendirme yapmalıyız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de geleceğin sürücüsü olacak gençler ve çocukların bu mantığa daha yatkın şekilde yetiştirilmesi noktasında çalışmalarını yapmalı."

        İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özçelik ise 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!' sloganıyla başlatılan ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenecek kampanyada trafikte ambulans geçiş önceliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmanın hedeflendiğini belirtti.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi ile sağlık personelleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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