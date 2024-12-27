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        Kuraşta dünya üçüncüsü olan Ayşenur, yeni başarılar için çalışıyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşenur Keskin, yeni başarılar için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:22
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        Kuraşta dünya üçüncüsü olan Ayşenur, yeni başarılar için çalışıyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşenur Keskin, yeni başarılar için çalışıyor.

        Antrenörünün keşfetmesiyle 8 yaşında judoya başlayan 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Keskin, bu spordaki azmi ve kararlılığıyla birçok başarıya imza attı.

        Türkiye şampiyonluklarının ardından Edirne'de haziran ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 70 kiloda şampiyon olan İl Özel İdare Spor Kulübü sporcusu Ayşenur, son olarak 2-8 Aralık'ta Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        - Başarılı olmanın gururunu yaşadı

        Ayşenur Keskin, AA muhabirine, kuraşın olimpik bir branş olmadığını bu nedenle dünya şampiyonasının bu sporda en üst seviye olduğunu söyledi.

        Türkiye'yi yurtdışında temsil etmekten büyük gurur duyduğunu anlatan Ayşenur, yeni başarılar için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

        Milli sporcu, elde ettiği başarılara değinerek, "Dünya şampiyonasına 38 ülke katılmıştı. Çok çekişmeli ve heyecan verici maçlar oldu. İlk kez dünya şampiyonasına katıldığım için heyecanlıydım. O kadar ülkenin içinden derece yapmak gurur vericiydi." dedi.

        Ayşenur Keskin, sporun hayatına birçok olumlu katkısı olduğunu vurgulayarak, "Spor benim için bir yaşam biçimi. Hayatıma disiplin ve öz güven getirdi. Spor sayesinde birçok farklı yer gezdim. Benim yaşımdaki çoğu insanın tadamayacağı duyguları tattım. Kuraş şu anda olimpik bir spor değil. İlerde olimpiyatlara girerse orada da derece yapmak istiyorum. O yüzden şu anda dünya şampiyonluğu benim için en önemli hedef." ifadelerini kullandı.

        - Antrenör Türe: "Kürsünün en üst basamağında yer almak istiyoruz"

        Antrenör Ahmet Ömre Türe de Ayşenur'un büyük bir potansiyeli olduğunu, Türkiye'ye yeni başarılar kazandıracağına inandığını dile getirdi.

        Milli sporcunun küçük yaşta spora başlamasının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını anlatan Türe, şunları kaydetti:

        "Ayşenur küçük yaşlardan beri spor yapıyor. Spora judoyla başladı ancak iki branş birbirlerine yakın olduğu için orada yakaladığı başarıyı burada da devam ettirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte dünya şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer almak istiyoruz. Niyetimiz hem kuraşta hem de judoda ülkemize sayısız madalyalar getirmek."

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