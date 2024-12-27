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        Karaman'da atık malzemelerden yapılan eserler sergilendi

        Karaman'da "Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemeler kullanılarak yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:41
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        Karaman'da atık malzemelerden yapılan eserler sergilendi
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        Karaman'da "Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemeler kullanılarak yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

        Karaman Gazi Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergide, Karaman Lisesi öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak yapılan süs eşyaları, aksesuarlar, tablolar ve maketler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Karaman Lisesi Müdürü Murat Baysal, "Atıktan Sanata" temasıyla gerçekleştirdikleri sergiyle geri dönüşüm konusunda toplumda farkındalık oluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

        Serginin oluşturulmasında öğretmen ve öğrenciler olarak bir bütün şeklinde çalışıldığını anlatan Baysal, şunları kaydetti:

        "Proje öncesinde öğrencilerimize farkındalık anketi yaptık. Proje bittikten sonra bir anket daha yaparak geri dönüşüm konusundaki bilgilerini tekrar ölçeceğiz. Projemize okulumuzun tamamı katıldı. Her türlü atık malzemeyi kullanmaya çalıştık. Kurduğumuz atık toplama noktalarında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin tamamı bu eserleri yapmak için atık biriktirdi. Bir kısmı 'O atıklardan ne yapabiliriz?' kısmını araştırdı, bir kısmı da üretimi gerçekleştirdi."

        Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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