Karaman'da sis etkili oldu

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

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