KMÜ'de 'Meyve bahçelerinde dengeli gübrelemenin ilkeleri' konulu panel düzenlendi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri Koordinatörlüğü ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Meyve Bahçelerinde Dengeli Gübrelemenin İlkeleri' konulu panel gerçekleştirildi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri Koordinatörlüğü ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Meyve Bahçelerinde Dengeli Gübrelemenin İlkeleri' konulu panel gerçekleştirildi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, üniversitenin 'Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri' tematik alanıyla, bölgenin kalkınmasına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.
Panelde elma üreticilerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Gavgalı, gelecek talepler doğrultusunda ziraatın farklı alanlarında etkinlikler düzenlemek için de her zaman hazır olduklarını vurguladı.
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut ise elma bahçelerinde uygulanan projeler hakkında bilgi verdi.
Panel, farklı alanlardan öğretim üyelerinin sunumlarıyla devam etti.
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