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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:58
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat-2 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 24 bin 186 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

        Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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