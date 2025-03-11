Demirci Numan usta, ekmeğini 59 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor

Karaman'da yaşayan 67 yaşındaki Numan Aksoy, çocuk yaşta öğrendiği demircilikte ilerlemiş yaşına rağmen her sabah ocağın başına geçiyor.

Sekiçeşme Mahallesindeki dükkanında kazma, bıçak, çapa, balta, satır gibi aletler üreten Aksoy, henüz 8 yaşında dedesinin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Dedesinin ardından uzun yıllar dayısının yanında kızgın demire şekil vermeyi öğrenen Aksoy, geçen 59 yılda da mesleğini aynı tutkuyla yapmaya devam etti.

Aksoy, mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını, kendisinin de emekli olmasıyla ailesinde demirciliğin son bulacağını söyledi.

Aksoy, geçmişte ailelerinde bu mesleği yapan birçok kişi olduğunu belirterek, "Dedemin babasından bu yana devam eden bir meslek. İlkokula giderken dedemin dükkanında körük çekerdik. Dedem 20 köyün ustasıydı. Okulum bittikten sonra bir sene kuran okudum ardından babam dayımın yanına çalışmaya gönderdi. O günden beri devam ediyoruz. O zamanlar pulluk, balta keser gibi tarım aletleri yapardık. Şimdi pulluk bitti diğerleri devam ediyor ama yetişen çırak yok." ifadesini kullandı.

- "Bu meslek peygamber mesleği, ölmez"

Demirciliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu doğru ve dürüst çalışana her zaman iş olduğunu aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

"Kazma, balta, keser, tahra, nacak, kullap gibi eski aletleri üretiyorum. Bunun dışında çoğunlukla tamir işleri yaparım. Talep çok iyi, çalışana iş var. Cebinden paran kesilmez. Gençlikte sabah dükkana girer yatsı namazı vaktine kadar çalışırdık. Eskiden Karaman'da 50 kadar demirci vardı ama şimdiler iki ya da üç kişi kaldı. Bu meslek peygamber mesleği, ölmez. İşinde doğru ve helaline bakacaksın. Müşteriye nasıl söz verdiysen öyle yapacaksın."