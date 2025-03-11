Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Demirci Numan usta, ekmeğini 59 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor

        Karaman'da yaşayan 67 yaşındaki Numan Aksoy, çocuk yaşta öğrendiği demircilikte ilerlemiş yaşına rağmen her sabah ocağın başına geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci Numan usta, ekmeğini 59 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor
        ABONE OL

        Karaman'da yaşayan 67 yaşındaki Numan Aksoy, çocuk yaşta öğrendiği demircilikte ilerlemiş yaşına rağmen her sabah ocağın başına geçiyor.

        Sekiçeşme Mahallesindeki dükkanında kazma, bıçak, çapa, balta, satır gibi aletler üreten Aksoy, henüz 8 yaşında dedesinin yanında çıraklık yapmaya başladı.

        Dedesinin ardından uzun yıllar dayısının yanında kızgın demire şekil vermeyi öğrenen Aksoy, geçen 59 yılda da mesleğini aynı tutkuyla yapmaya devam etti.

        Aksoy, mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını, kendisinin de emekli olmasıyla ailesinde demirciliğin son bulacağını söyledi.

        Aksoy, geçmişte ailelerinde bu mesleği yapan birçok kişi olduğunu belirterek, "Dedemin babasından bu yana devam eden bir meslek. İlkokula giderken dedemin dükkanında körük çekerdik. Dedem 20 köyün ustasıydı. Okulum bittikten sonra bir sene kuran okudum ardından babam dayımın yanına çalışmaya gönderdi. O günden beri devam ediyoruz. O zamanlar pulluk, balta keser gibi tarım aletleri yapardık. Şimdi pulluk bitti diğerleri devam ediyor ama yetişen çırak yok." ifadesini kullandı.

        - "Bu meslek peygamber mesleği, ölmez"

        Demirciliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu doğru ve dürüst çalışana her zaman iş olduğunu aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

        "Kazma, balta, keser, tahra, nacak, kullap gibi eski aletleri üretiyorum. Bunun dışında çoğunlukla tamir işleri yaparım. Talep çok iyi, çalışana iş var. Cebinden paran kesilmez. Gençlikte sabah dükkana girer yatsı namazı vaktine kadar çalışırdık. Eskiden Karaman'da 50 kadar demirci vardı ama şimdiler iki ya da üç kişi kaldı. Bu meslek peygamber mesleği, ölmez. İşinde doğru ve helaline bakacaksın. Müşteriye nasıl söz verdiysen öyle yapacaksın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!

        Benzer Haberler

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
        Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yara...
        Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yara...
        Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor
        Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor
        Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu
        Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu
        Karaman Valisi Çiçekli, jandarma personeliyle iftar yaptı
        Karaman Valisi Çiçekli, jandarma personeliyle iftar yaptı
        Karaman Valisi Çiçekli, şehit polis aileleriyle iftar yaptı
        Karaman Valisi Çiçekli, şehit polis aileleriyle iftar yaptı