Karaman Valisi Çiçekli, şehit polis aileleriyle iftar yaptı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, şehit polis aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Karaman Polisevi'nde düzenlenen iftar programı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edilmesiyle başladı.

Vali Çiçekli, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, "Şehitlerin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizle iftar programında bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve hayırlar getirmesini diliyorum. Devletimizin ve milletimizin varlığı için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Ali Haydar Kılıç ve Karaman Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sezai Sağlamoğlu katıldı.