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        Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da düzenlenen bağlama kursuna katılan ev hanımları, günün stresini kursta hem çalıp hem söyleyerek atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:25
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        Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da düzenlenen bağlama kursuna katılan ev hanımları, günün stresini kursta hem çalıp hem söyleyerek atıyor.

        Karaman Kent Konseyi tarafından kadınlara özel açılan kursta, yaşları 25 ile 60 arasında değişen 93 kadın, haftanın 4 günü 3 grup halinde eğitim alıyor.

        Farklı heveslerle dokundukları bağlamanın tellerinde günün stresinden uzaklaşan kadınlar, koro halinde söyledikleri türkülerle de eğleniyor.

        - "Kimse, 'Ben yapamam' demesin, öğrenmenin yaşı yoktur"

        Kurs eğitmeni Emine Tekin (60), AA muhabirine, kursiyerlerden olumlu dönüşler aldıklarını, kadınların günlük rutinlerinden kurtulup rahatladığını söyledi.

        Kadınların enerjisinin yüksek olduğunu belirten Tekin, kursun çok güzel ilerlediğini dile getirdi.

        Yörelere ait türküler öğrettiklerini anlatan Tekin, "Şu anda kursa yeni başlayanlara ayrı, tecrübelilere ayrı eğitim veriyoruz. Her kurs döneminin sonunda halka açık programlarda öğrendiklerimizi söylüyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz daha fazla motive oluyor ve öğrenme istekleri artıyor. Bu sene bayramda program yapacağız. Kimse, 'Ben yapamam' demesin. Öğrenmenin yaşı yoktur." diye konuştu.

        - "Dertlerimizi, sıkıntılarımızı evde bırakıp geliyoruz."

        İki çocuk annesi Firdevs Yıldırım (43) da içinde hep bir bağlama ve türkü aşkı olduğunu ancak köyde büyüdüğü için bu tarz kurslara erişemediğini kaydetti.

        Kursa katılan herkesin içinde farklı bir heves olduğunu aktaran Yıldırım, "Ev hanımları olarak hepimiz dertlerimizi, sıkıntılarımızı evde bırakıp geliyoruz. Burada kafamız dağılıyor. Kendinizi motive ediyor, özgüven kazanıyorsunuz." dedi.

        Kursiyerlerden 3 çocuk 4 torun sahibi 50 yaşındaki Raziye Baysaloğlu ise eğitim için merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Kazımkarabekir ilçesinden geldiğini ifade etti.

        Bağlama çalma hevesinin çocukluktan kaldığını belirten Baysaloğlu, "Her türlü zorluğa rağmen bu hevesimi gerçekleştirdim. Kimsenin lafına sözüne bakmadan geldim ve beni yadırgayanlar şimdi tebrik ediyor. İlçeden geliyorum ama severek geldiğim için zor olmuyor. Bağlama çalmak, türkü söylemek çok güzel, bize problemlerimizi unutturuyor." ifadesini kullandı.

        Kursiyerlerden Nurdagül Öztürk (55) de kurs sayesinde hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Öznur Çimen'de kent konseyi olarak 2009'dan bu yana çeşitli kurslar açtıklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Diksiyon, İngilizce, ilk yardım, liderlik, hızlı okuma, imaj yönetimi, görsel sanatlar gibi kurslar açtık. Bağlama kursumuz hanımlara özel. Kadınlarımızın ev hanımı kimliğine ilaveten yeni bir kimlik edinmelerini sağlamak ve onları sosyal hayata kazandırabilmek için bu kursu açtık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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