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        Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu

        Karaman'da merkeze bağlı Ortaoba köyünde 10 metre çapında, derinliği yaklaşık 65 metreyi bulan obruk meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:52
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        Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu
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        Karaman'da merkeze bağlı Ortaoba köyünde 10 metre çapında, derinliği yaklaşık 65 metreyi bulan obruk meydana geldi.

        Ortaoba köyü sınırlarındaki tarlada obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme yaptı.

        Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, Ortaoba köyünün obruk oluşumlarının çok sık yaşandığı Konya'nın Karapınar ilçesine çok yakın olduğunu söyledi.

        Kentteki obruk sayısının son yıllarda hızla artmaya başladığını aktaran Bayram, "Obruk, köye yakın bir noktada. Bu obruk çok ürpertici. Bunun ana nedeni yeraltı sularının bitmesi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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