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        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:20
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        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart'ta 1127. Sokak’taki tek katlı müstakil evi kundaklayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin, ev sahibinin akrabası olan Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğunu belirledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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