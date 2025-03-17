Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart'ta 1127. Sokak’taki tek katlı müstakil evi kundaklayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin, ev sahibinin akrabası olan Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.