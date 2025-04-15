Karaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Karaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Turgut Gündoğdu (17) idaresindeki 33 ABJ 317 plakalı motosiklet, Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta H.K. (40) yönetimindeki 42 KU 677 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Gündoğdu ile motosikletteki M.Ç. (15), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Turgut Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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