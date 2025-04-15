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        Karaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Karaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 00:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:09
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        Karaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Karaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Turgut Gündoğdu (17) idaresindeki 33 ABJ 317 plakalı motosiklet, Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta H.K. (40) yönetimindeki 42 KU 677 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Gündoğdu ile motosikletteki M.Ç. (15), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Turgut Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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