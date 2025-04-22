Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında 2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında 2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Çiçekli, Valiliğin Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı salonundaki toplantıda, 2025 yılında, mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 91 adet proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

        Üzerinde çalışılan 8 projenin 2025 yılı Mart sonu itibariyle tamamlandığını diğer projelerin ise devam ettiğini dile giren Çiçekli, 91 projenin toplam tutarının 35 milyar 749 milyon 511 bin 711 lira olduğunu ifade etti.

        Çiçekli, "91 projenin 56’sı bölge müdürlüklerine, 4’ü İl Özel İdaresine, 11'i il müdürlüklerine, 15'i belediyelere, 1'i Toplu Konut İdaresine, 1'si üniversiteye ve 3’ü İl Özel İdaresi İşbirliğinde KOP idaresine ait." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?

        Benzer Haberler

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçel...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçel...
        Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Leylekler tarihi türbenin çatısını mesken tuttu
        Leylekler tarihi türbenin çatısını mesken tuttu
        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü