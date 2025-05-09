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        Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Karaman'da, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:36
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        Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Karaman'da, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirdi.

        Anafartalar Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve beraberindekiler kurulan stantları gezerek öğrencilerin hazırlamış olduğu projeleri inceledi.

        Çiçekli, bilim fuarlarının çocukların hayal gücünü, merak duygusunu ve araştırma yeteneklerini geliştiren çok kıymetli etkinlikler olduğunu belirtti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Çiçekli, "Bugün birbirinden değerli projeleri görmekten büyük memnuniyet duydum. Bu çalışmalar, çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırdığı gibi, onların kendilerine olan güvenlerini de pekiştiriyor" dedi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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