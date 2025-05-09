Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Karaman'da, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirdi.

Anafartalar Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve beraberindekiler kurulan stantları gezerek öğrencilerin hazırlamış olduğu projeleri inceledi.

Çiçekli, bilim fuarlarının çocukların hayal gücünü, merak duygusunu ve araştırma yeteneklerini geliştiren çok kıymetli etkinlikler olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çiçekli, "Bugün birbirinden değerli projeleri görmekten büyük memnuniyet duydum. Bu çalışmalar, çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırdığı gibi, onların kendilerine olan güvenlerini de pekiştiriyor" dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan katıldı.