Karaman'da kermes etkinliği düzenlendi

Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Tuncer Baran, sosyal bilgiler dersinde işlenen sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusu kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini, etkinlikle öğrencilere yardımlaşmanın önemini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri, veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan kermeste, kente özgü unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemekler satışa sunuldu.

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