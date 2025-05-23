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        Karaman'da kermes etkinliği düzenlendi

        Karaman'da yöresel yemeklerden oluşan kermes etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:57
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        Karaman'da kermes etkinliği düzenlendi
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        Karaman'da yöresel yemeklerden oluşan kermes etkinliği gerçekleştirildi.

        Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri, veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan kermeste, kente özgü unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemekler satışa sunuldu.

        Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Tuncer Baran, sosyal bilgiler dersinde işlenen sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusu kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini, etkinlikle öğrencilere yardımlaşmanın önemini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kermesten elde edilen gelirler, hasta bebeklere bağışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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