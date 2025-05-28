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        Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu

        Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim öğrencilerine yönelik bahar şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:36
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        Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu
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        Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim öğrencilerine yönelik bahar şenliği düzenlendi.

        Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı.

        Etkinlikte, mehter takımı, illüzyon ve palyaço gösterisi sunuldu, özel öğrenciler için çeşitli oyunlar düzenlendi.

        Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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