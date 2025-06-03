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        TÜGVA Karaman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:54
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        TÜGVA Karaman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba, vakıflarının an itibarıyla Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğu söyledi.

        Gayelerinin, dünyayı gezebilen, okuyabilen, anlayabilen ve bir ayağı ile de bu topraklara sıkı sıkı bağlı bir gençliğin yeniden inşası olduğunu belirten Seba, "Amacımız Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanımız İbrahim Beşinci'nin deyimiyle ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetiştirmektir. Yeni dönemde görev alacak olan Abdulkadir başkanımın şahsında yönetimindeki bütün kardeşlerime muvaffakiyetler diliyorum. Yeni dönemde daha güçlü bir TÜGVA Karaman göreceğiz." dedi.

        TÜGVA Karaman İl Temsilcisi olarak seçilen Abdulkadir Göregen ise temsilcilik görevini devraldığı Fatih Demirel'e teşekkür ederek, yeni dönemde ekip arkadaşlarıyla devraldıkları bayrağı en üstlere taşıyacaklarını söyledi.

        Genel Kurul'da Abdülkadir Göregen, TÜGVA Karaman İl Temsilcisi olarak seçildi.

        Program, toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

        Kurula, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile TÜGVA üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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