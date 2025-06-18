Çocukların spor yetenekleri oyunlarla keşfediliyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesiyle anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri atletizmle tanıştırılıyor.

Atletizm antrenörlerinin gözetiminde kent merkezi, ilçeler ve köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yetenekli bulunmaları halinde aileleriyle iletişime geçilerek spora yönlendiriliyor.

Dönemin son etkinliği için Sudurağı Beldesinde bulunan Karaman Bey İlkokuluna gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü ve proje yürütücüsü Melihşah Katman, AA muhabirine, 6 yılda kent genelindeki okulların tamamına yakınında etkinlik düzenlendiği söyledi.

Bu yıl geçekleştirdikleri 66 etkinlikte atletizmin koşu, atma ve atlama içeren branşlarını oyunlaştırarak öğrencilerin yeteneklerini test ettiklerini belirten Katman, şunları kaydetti:

"Bunlar sürat yarışı, bayrak yarışı, hedefe roket atma, çapraz sıçrama ve durarak uzun atlama gibi oyunlar. Oyunlarımızda çocuklarımıza atletizm branşının ulaşılabilir olduğunu gösteriyoruz. 'Herkesin çocuğu kendisi için, bütün çocuklar ülkemiz için önemlidir.' diyerek projeyi devam ettiriyoruz. Çocuklara atletizm branşını sevdirmek ve onları ülke sporuna kazandırabilmek için mücadele veriyoruz. Bu proje sayesinde ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecek öğrencileri yetiştireceğiz. Bugüne kadar 44 bin çocuk etkinliklerimize katıldı."

- Her çocuğa ulaşılacak Katman, etkinlikte keşfedilen çocukların ailelerinin onayının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde eğitimlerinin başladığını dile getirdi. Projeyle çok sayıda çocuğun spora yönlendirildiğini, bunların arasından Türkiye şampiyonları ve milli sporcular çıktığını vurgulayan Katman, şöyle devam etti: "2019'dan bu yana yüzlerce öğrenciyi hem atletizm hem de diğer spor branşlarına yönlendirerek spor eğitimlerine devam ettiriyoruz. Okullara gitmeden önce okulun öğrenci sayısına bakmadan 5 öğrenci de olsa 500 öğrenci de olsa etkinliği yapmak istiyoruz. Çünkü ulaşılmayan yere ulaşmak en büyük gayemiz. Önümüzdeki yıllarda sporcularımızın güzel başarılar getireceğine inanıyoruz. Sporcularımızdan Görkem Arıkan'ı 2019'da beşinci sınıftayken bu projeyle keşfettik. Görkem 2020'deki ilk yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Temmuzda gerçekleşecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) yüksek atlama branşında ülkemiz temsil edecek. Bunun yanı sıra altyapıda devam ettiğimiz öğrencilerimiz mevcut."