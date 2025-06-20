Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Araçtaki H.A. ve R.B, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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