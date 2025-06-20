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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:13
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinde bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

        Araçtaki H.A. ve R.B, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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