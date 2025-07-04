Karaman'da "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi
Karaman'da 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Dijital Detoks" etkinliği gerçekleştirildi.
Karaman'da 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Dijital Detoks" etkinliği gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Çamlık Park mesire alanında düzenlenen etkinliğe yaklaşık 60 aile katıldı.
Etkinlik öncesi cep telefonlarını teslim eden aileler, dijital cihazlardan uzakta doğa yürüyüşü yaptı, çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.
Programda, Türk Kızılay tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu, Karaman Yeşilay Şubesi standında dijital bağımlılık konulu broşür dağıtıldı.
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