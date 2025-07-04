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        Karaman'da 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:26
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        Karaman'da 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

        DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Karaman'a kınalı keklik getirildi.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile beraberindekiler, Bucakkışla-Narlıdere köyleri çevresinde 100 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

        Çiçekli, kekliklerin ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğe katkı sunduğunu, vatandaşların doğaya bırakılan bu canlıların korunmasında duyarlılık göstermesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

        Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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